Sevgi Kurtulmuş, Diyarbakır’da Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Diyarbakır’ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1383.yılı nedeniyle çeşitli programlara katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş, kentin dünya mirası statüsündeki tarihi yerlerini ziyaret ederek Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Anadolu’nun kapılarını İslam’a açan Diyarbakır’ın fethinin 1383.yılı nedeniyle kentte çeşitli programlara katılan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, birçok yere ziyaretlerde bulundu. Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş ve AK Parti 25.dönem Diyarbakır milletvekili adayı Dürdane Beyoğlu ise, kentin tarihi ve turistik bölgelerine yönelik ziyaretler gerçekleştirerek Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Eğil Peygamber Türbeleri, Ulu Cami, Hevsel Bahçeleri ve Gazi Köşkü gibi tarihi öneme sahip bölgelerde incelemelerde bulunarak dünya mirası statüsündeki eserlerle ilgili bilgi alan Kurtulmuş, ziyaret ettiği Kur’an Kursu’nda ise, öğrenci ve eğitmenlerle bir araya gelip bir süre öğrencilerin Kur’an ziyafetini dinledi.