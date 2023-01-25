Sektör temsilcisi TÜİK verilerini değerlendirdi: “2023 yılında makas aralığı açılacak”

Pandeminin etkisi ve artan malzeme fiyatlarıyla konut satışında düşüş yaşanırken, sektör temsilcileri 2023 yılında alış-satış sayıları arasındaki makas aralığının açılmasını beklediklerini bildirdi.

TÜİK, geçen yıla ilişkin konut satış istatistiklerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti. Diyarbakır’da ise bu rakam 19 bin 331 olarak gerçekleşti ve 2021 yılına göre düşüş yaşandı. Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Altın, 2023’te fiyatların artmaya devam edeceğini, inşaat malzemelerindeki fiyat artışının devam etmesiyle de sektörün etkileneceğini söyledi. İnşaat sektörünün Diyarbakır ekonomisine ciddi istihdam oluşturduğunu belirten Altın, istihdamın yüzde 28’inin kentteki inşaat sektöründe çalışanlardan oluştuğunu ifade etti.

“İnşaat sektörü krize girme durumuyla karşı karşıya”

Pandemiyle birlikte fabrika bacalarının tütmemesinden kaynaklı konut satışında ciddi düşüş yaşandığını belirten Altın, “Geçtiğimiz 2 yıl ülkemiz ve dünya pandemiyle mücadele etti. Fabrika bacalarının tütmemesi konut sektöründeki üretimin de olmayışından kaynaklı hem ilimizde hem de ülkemizde bir konut ihtiyacını doğurdu. Bundan kaynaklı 2022’nin ilk yarısında bizler konut sektörü olarak ciddi anlamda bir taleple karşılaştık. 2021 yılında da hakeza konut satışları ciddi anlamda talep görüyordu. Ama 2022’nin ikinci yarısında bu talep gittikçe düştü. 2023 yılındaki beklentimiz inşaat sektörünün krize girme durumuyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum” dedi.

Geçen yılın konut satışındaki TÜİK verilerini değerlendiren Altın, 2023 yılında satış oranındaki makasın açılacağının altını çizerek şunları kaydetti:

“Diyarbakır’da 2022 yılında 19 bin 331 konut satışı yapıldı. 2021 yılında ise 20 bin 21 bin civarında konut satışı yapıldı. 2021 ile 2022 yılları arasında yüzde 4’lük konut talebinde bir düşüş söz konusu oldu. Bu da faizlerin artışı ve maliyetlerin yükselmesinden kaynaklı diye düşünüyoruz. Ülkemiz genelinde ise 2022 yılında bu durum ilimizle benzer söz konusuydu. Yani ülkemiz genelinde konut satışlarında bir düşüş durumu var. Talepten ziyade fiyat artışlarından kaynaklı düşüş söz konusudur. 2021 yılında 1 milyon 491 bin civarında konut satılırken, bu rakam 2022 yılında 1 milyon 485 bin civarına düşmüş. Bu da ortalama yüzde 1’lik düşüşün yaşandığını gösteriyor. 2023 yılında bu makasın ciddi anlamda açılacağını düşünüyoruz. Konut üretiminin de aynı düzeyde düşeceğini öngörüyoruz. 2023’te konut satışında ciddi düşüşün yaşanacağını inşaat malzemelerindeki fiyatların artışına bağlıyoruz. Çünkü son 1 yılda hiçbir sektörde olmadığı kadar inşaat sektöründeki malzemelerde artış söz konusu. Bunların başını çimento çekiyor. Çimentoda yüzde 400 gibi bir artış söz konudur. Tabi bunun yanında demir ve diğer malzemelerin artışıdır.”

Türkiye’de son yıllarda güzel gelişmelerin yaşandığını ifade eden Altın, “Hem ülkenin altyapısı, havalimanları, yolları, sağlık altyapısıyla gelişerek güzel dönem yaşadık. Bunun paralelinde konut sektöründe de çok nitelikli ve kaliteli işler yapıldı. Bunların içerisinde Yeni Evim kampanyası da bulunmaktadır. Ama maalesef bu kampanya olsa dahi inşaat malzemelerindeki fiyat artışı devam ettiği sürece sektör ciddi etkilenecektir” ifadelerine yer verdi.