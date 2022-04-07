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Şehit yakınları ve gaziler, Türk Polis Teşkilatının 177’nci yıl dönümünü kutladı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, Türk Polis Teşkilatının 177’nci yıl dönümünü kutladı.

DİYARBAKIR 07.04.2022, 19:38
Şehit yakınları ve gaziler, Türk Polis Teşkilatının 177’nci yıl dönümünü kutladı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, Türk Polis Teşkilatının 177’nci yıl dönümünü kutladı.

Başkanlar Sözen ve Gündüz tarafından yapılan ortak açıklamada, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177’nci yıldönümünü kutladıklarını belirtti. Sözen ve Gündüz, “Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177’nci yıldönümünde başta İçişleri Bakanımız, Emniyet Genel Müdürümüz ve tüm emniyet mensuplarımızın bayramını kutluyoruz. Zor ve meşakkatli bir görev yürüten emniyet mensuplarımızın çok zor şartlarda vazifelerini yerine getirdiğini başta terör ve teröristlerle mücadelede, fetö ile mücadele olmak üzere, asayişin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, trafik akışının sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının ve daha birçok önemli görevi yürütmekte olan polis teşkilatımızın bu uğurda şehitler ve gaziler vermiştir. Özellikle 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında emniyet teşkilatının çok büyük katkısı vardır. Emniyet teşkilatı 15 Temmuz gecesinde başta özel harekat daire başkanlığında, Ankara Emniyet Müdürlüğünde olmak üzere daha birçok yerde şehitler ve gaziler verme pahasına kahramanca direniş göstermiş,darbecilere boyun eğmemişlerdir. Darbecilerin püskürtülmesi için kahramanca mücadelelerini sürdürmüşlerdir. 15 Temmuzdan sonrada adeta 7 gün 24 saat çalışarak çok büyük fedakarlıklar göstermişlerdir ve göstermeye de devam etmektedirler. Çok büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar gösteren emniyet teşkilatının mensupları ile ne kadar gurur duysak azdır. Bizler evlerimizde ailelerimizle mutlu ve huzurlu yaşayalım diye kendi aileleri ve sevdiklerinden ayrı vakit geçirmek zorunda kalan bu fedakâr polislerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yaptıkları görevler esnasında onlara yardımcı olmak hepimizin görevidir. Böylece onlara karşı bir nebze olsun haklarımızı ödeyebiliriz. Bu vesilelerle bu kutsal vatan toprakları uğruna şehit olan başta Emniyet Teşkilatı mensupları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum,gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

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