Sebze halinde korona virüs denetimi

Diyarbakır yeni sebze ve meyve hali, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında tam teşekküllü denetimden geçirildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi sınırları içerisinde bulunan yeni sebze halinde pandemi denetimi hareketliliği yaşandı. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla sabah saatlerinde harekete geçen zabıta ekipleri, beraberlerindeki emniyet ve filyasyon ekipleriyle beraber sebze halinde denetim gerçekleştirdi. Maske kullanmayan esnaf hakkında yasal işlem uygulanarak para cezaları kesildi, Temizlik, hijyen ve sosyal mesafe gibi can alıcı konularda ihmali bulunan iş yerleri uyarılarak tutanak tutuldu.

Uygulama memnuniyetle karşılandı

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler alışverişe gelen vatandaşları ve hal esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’de de etkili olan salgının yayılmaması için yeni sebze hali gibi gıda alanlarının hijyen olması ve kurallara uyulması gerektiğini belirten ekipler, esnaf ve vatandaşlardan kendi sağlıkları için tedbirli davranmalarını istedi. Kimseye ceza yazmak niyetinde olmadıklarını belirten ekipler,” Herkes kurallara uyarsa bunlara gerek kalmaz. Salgın riskine karşı caydırıcı olmak amacıyla bu işlemleri yapıyoruz. Kendimiz ve çevremizdeki insanların sağlığı için son derece basit olan kurallara uyarak işimizi yapalım” dedi.