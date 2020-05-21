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Sarıçanak deresinde ıslah çalışması yapıldı

DİYARBAKIR'IN HAZRO İLÇESİNDE CEVİZ BAHÇELERİ VE BAHÇE YOLLARININ SEL NEDENİ İLE ZARAR GÖRMESİ SONUCU ISLAH ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sarıçanak deresinde ıslah çalışması yapıldı

DİYARBAKIR'IN HAZRO İLÇESİNDE CEVİZ BAHÇELERİ VE BAHÇE YOLLARININ SEL NEDENİ İLE ZARAR GÖRMESİ SONUCU ISLAH ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:46
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Sarıçanak deresinde ıslah çalışması yapıldı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde ceviz bahçeleri ve bahçe yollarının sel nedeni ile zarar görmesi sonucu ıslah çalışması gerçekleştirildi.

Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ali Öner, Sarıçanak deresinde ıslah çalışması yapılması için belediye ekiplerine talimat verdi. Yoğun yağış sonrası meydana gelen sel nedeni ile çiftçilerin ceviz bahçelerinin ve bahçe yollarının zarar gördüğünü tespit eden ekipleri, ıslah çalışması başlattı. Ekipler, ceviz bahçeleri ve yollarda ıslah çalışması gerçekleştirerek olumsuzlukları ortadan kaldırdı.

Çiftçiler, yaptığı çalışmalar nedeni ile Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ali Öner’e teşekkür etti.

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