Şanlıurfaspor - Amedspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak Şanlıurfaspor-Amedspor karşılaşmasında görev yapacak hakemler belli oldu.

GAP Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçın orta hakemliğini Gaziantep bölgesinden Abdullah Volkan Aydın yapacak. TRT Kurdi’de canlı olarak ekrana gelecek mücadelede yardımcı hakemlik görevini Mehmet Gülle ve Fatih Karatağ yaparken, 4. hakemlik görevini Doğukan Yıldırım yerine getirecek.