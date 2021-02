Diyarbakır Sanayi Mektebi Ağustos 2020’de başladığı eğitim faaliyetlerini pandemi koşullarında gerekli önlemleri alarak sürdürüyor. Bu kapsamda Sanayi Mektebi ve DİFAK, fotoğrafçılık eğitimlerinde işbirliği sağladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan eğitim merkezi Diyarbakır Fotoğraf Sanatçıları Derneği ile işbirliği sağlayarak uygulamalı temel fotoğrafçılık eğitim programlarına başladı. İki kurum işbirliğinde 17 Kasım - 20 Aralık 2020 tarihleri arasında 20 kişilik gruba ilk eğitim programı düzenlendi. 5 haftalık eğitim programını tamamlayan katılımcılar düzenlenen sertifika töreni ile sertifikalarını aldı.

Sanayi Mektebi ve DİFAK işbirliğinde 2021 yılı içinde 4 adet uygulamalı temel fotoğrafçılık eğitimi için de işbirliği protokolü imzalandı. İlk eğitim programı 40 kişinin katılımı ile 28 Ocak 2021 tarihinde başlatıldı.

İmzalanan işbirliği protokolü hakkında konuşan DTSO Genel Sekreter Yardımcısı ve Sanayi Mektebi Koordinatörü Meryem Özdemir Ok, devam eden eğitim programları için yoğun talep aldıklarını, alınan eğitim taleplerine göre de eğitim programlarını geliştirdiklerini belirtti. Ok, her bir eğitim için uzman eğitmenler ve kurumlar ile işbirliği sağladıklarını ifade ederek, DİFAK ile sağladıkları işbirliği ile fotoğrafçılık alanında atölye çalışmaları, sergi gibi etkinlikler de düzenleyeceklerini dile getirdi. Sanayi Mektebi ile farklı kesimlerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri geliştirmek istediklerine değinen Ok, daha önce farklı merkezlerden alınan nitelikli eğitim hizmetlerini yerelde yaygın olarak sunmaya çalıştıklarını söyledi.

DİFAK Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Pınar ise bugüne kadar gönüllü olarak ücretsiz 40 eğitim programı düzenlediklerini, Sanayi Mektebi ile sağlanan işbirliği ile eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini, Sanayi Mektebinin kuruluş amacı ve faaliyetlerine uygun olarak sağlanan bu işbirliğinden memnun olduklarını kaydetti.