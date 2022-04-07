Sanatçı Sayım’dan türkü çalışmasına pop yorum

Yeni nesil şarkı ile 123 bin kişi tarafından dinlenen Aslan Sayım, türkü çalışmasına pop yorumu yaptı.

Magazin gündeminde birçok ünlü sanatçı ile yaptığı röportajlarla adını duyuran yeni nesilin gazeteci ve radyocu Aslan Sayım ilk şarkı çalışması ‘Entarisi Ala Benziyor’ isimli şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu. Aslan Sayım yeni nesil şarkıyı ilk kez duysa da, şarkıyı daha önce birçok sanatçı yorumladığını paylaştı. Aslan Sayım uzun süredir şarkı arayışı içinde olduğunu ve anonim bir türküyü aranjörü Cüneyt Yalmaz’a götürerek bu türküyü pop müzik olarak günümüz tarzına uygun şekilde çevirdi ve seslendirdi. Sayım’ın bu şarkı çalışmasını bir çok kişi tarafından beğeni toplarken şarkı iki haftada organik olarak sosyal medyada 123 bin kişi tarafından dinlenildi. Gelen olumlu tepkilerden memnun olan Sayım yeni şarkısı için hazırlıklara başladığını katıldığı radyo programlarında duyurdu.