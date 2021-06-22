Sanat Sokağında Dünya Müzik Günü coşkusu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Müzik Gününü Sanat Sokağında düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 21 Haziran Dünya Müzik Gününde vatandaşların güzel vakit geçirmesi için ’Sanat Sokağa Geri Dönüyor’ temasıyla konser etkinliği düzenledi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği ve saat 14.00’da başlayan etkinlik, halk oyunları, bando ve kuartet performanslarıyla başladı. Zilan Tigris, Grup Çelina, Songül Yılmaz, Erdal Elaldı, Zahit Altıntaş ve halk müziği sanatçısı Bedri Ayseli’nin seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle vatandaş hoşça vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgi Evinde eğitim gören Müzik Kulübü öğrencileri de Sanat Sokağında düzenlenen etkinliğe katıldı. İlgi duydukları müzik aletleri hakkında sanatçılardan bilgi alan öğrenciler, Kent Konservatuvarı Bandosuna eşlik etti. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, yeniden düzenlenen Sanat Sokağında yaz boyunca birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirmeye devam edecek.