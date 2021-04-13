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Şampiyonluk kervanı Karadeniz’de

Lider Diyarbekirspor, sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala yarın Trabzon’da Play-Off potasındaki Ofspor’la karşılaşacak. Yeşil-Kırmızılı takım, saat 15.00’da başlayacak önemli 90 dakikada mutlak galibiyet hedefliyor.

DİYARBAKIR 13.04.2021, 10:20
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Şampiyonluk kervanı Karadeniz’de

Lider Diyarbekirspor, sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala yarın Trabzon’da Play-Off potasındaki Ofspor’la karşılaşacak. Yeşil-Kırmızılı takım, saat 15.00’da başlayacak önemli 90 dakikada mutlak galibiyet hedefliyor.

Misli.Com 1. Grup’ta 27. hafta maçları yarın yapılacak, Diyarbakır’ın gözü ve kulağı Trabzon’da olacak. 60 puanla lider durumda bulunan şampiyonluğun güçlü adayı Diyarbekirspor, 45 puanla 4.sırada yer alan Ofspor ile kozlarını paylaşacak. 11 haftadır yenilmeyerek büyük bir çıkış yakalayan ve takipçisi Bucaspor 1928’in 2 puan önünde zirvede bulunan Yeşil-Kırmızılı takım, final niteliğindeki mücadeleden zaferle ayrılarak son 3 haftaya şampiyonluğa en yakın takım olarak girmek istiyor. Bugün Trabzon’a giden Diyarbekirspor’da moral ve motivasyonun çok yüksek olduğu gözlenirken, teknik heyet ve futbolcular sahaya her şeylerini koyarak galip gelme sözü verdi.

Maçın Hakemi Mustafa İlker Coşkun

Of İlçe Stadı’nda saat 15.00’da başlayacak maçı Ankara bölgesi hakemi Mustafa İlker Coşkun yönetecek. Diyarbekirspor’da kart cezalıları Emir Can Sayar ve Ethem forma giyemeyecek.

Liderin takipçisi Bucaspor 1928 ise yarın saat 15.00’da Ankara’da Çankaya FK ile karşılaşacak.
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