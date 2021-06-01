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Şampiyon kupasına kavuştu

Misli.com 3. Ligde şampiyon olarak 2. Lige yükselen Diyarbekirspor, şampiyonluk kupasına kavuştu.

DİYARBAKIR 01.06.2021, 11:26
Şampiyon kupasına kavuştu

Misli.com 3. Ligde şampiyon olarak 2. Lige yükselen Diyarbekirspor, şampiyonluk kupasına kavuştu.

Pandemi nedeniyle kupa töreni yapılamadığı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi tarafından gönderilen şampiyonluk kupası Bölge Müdürü Serkan Bayhan tarafından Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar’a takdim edildi. Kulüp binasını ziyaret ederek yeşil-kırmızılı takımı bu başarıdan dolayı tebrik eden Bayhan, kupayı Avşar’a teslim ederek bundan sonraki sezonlar için başarı dileğinde bulundu.

“Sezon öncesinde tören yapacağız”

Kupa takdimi için Bayhan’a teşekkür eden Veysi Avşar, "Gönül isterdi ki kupayı taraftarlarımızın huzurunda büyük bir coşku ile alalım. Ne var ki pandemiden dolayı bunu şimdilik yapamadık. Bu kupada sadece şampiyonluk değil, büyük bir emek ve alın teri var. İnşallah yeni sezon öncesinde hayatın normale dönmesiyle güzel bir organizasyon yaparak kupamız eşliğinde kutlama yapacağız. Bu kupa başlangıç olacak. İnşallah bunun devamını getireceğiz" dedi.
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