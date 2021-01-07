Sakarya Caddesinin iyileştirilmesinde sona doğru

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar Mahallesinde yapımı devam eden 25 bin metrekarelik çok amaçlı parkın son halini ve ilçenin alışverişteki kalbi sayılan Sakarya Caddesindeki cephe düzenleme çalışmalarını inceledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin kendi imkanlarıyla yaşama geçirmeye çalıştığı park çalışmalarını ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme projesinin sürdürüldüğü Sakarya Caddesinde incelemelerde bulundu. Bağcılar Mahallesi Haskir Caddesi üzerinde Gökkuşağı Evleri yakınlarında yapımı devam eden çok amaçlı park çalışmalarının son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Beyoğlu, dinlenme alanları, yeşil kuşak ve spor tesislerini içeren projenin en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti. Beyoğlu, “İlçemizin en büyük park projelerinden olan bu projemiz planlandığı şekilde devam ediyor. Tamamlandığında vatandaşlarımız için ciddi bir huzur ve oksijen imkanı sunacak” dedi.

Sakarya Caddesinin güzelleştirilmesine devam

Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme, iyileştirme ve cephe düzenleme çalışmalarının gerçekleştirildiği Sakarya Caddesine de çıkarma yaptı. Devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Beyoğlu, çevredeki esnaflar ve alışverişe gelen vatandaşlarla görüşerek caddeyi rahatlatması planlanan projede sona gelindiğini ifade etti. Beyoğlu, “Esnafımızın ve vatandaşımızın sağlıklı bir ortama kavuşması için gereken ne ise yapılıyor. Valimiz Münir Karaloğlu çalışmaları çok yakından takip ediyor, kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Beyoğlu, Bağlar halkına hizmet etmekten mutluluk duyduklarının altını çizerek, ”Hizmet etmekten haz alıyoruz. Bize dua edin yeter” şeklinde konuştu.