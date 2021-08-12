Sakarya Caddesine bağlantıyı sağlayan sokaklar restore ediliyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, restore edilerek modern bir alışveriş bölgesi haline getirilen Diyarbakır’ın günlük ticaretteki kalbi Sakarya Caddesine bağlantıyı sağlayan sokak ve kaldırımları yenilemek için çalışma başlattı.

Hem gündüz hem gece çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonunda sokakların estetik görünüm açısından modernize edilmesi amaçlanıyor. Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyonla genişletilerek alt ve üst yapısı yenilenen günlük ticaretin merkezi Sakarya Caddesinin bu kez bağlantı yolları gözden geçiriliyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla başlatılan yenileme çalışmalarında belediye ekipleri yoğun bir program uygulayarak 5 Nisan Mahallesi ile Sakarya Caddesini bağlayan sokakların altyapısını baştan aşağı yeniliyor. İlçe tarihinde ilk kez gerçekleştirilen çalışmalarla ara sokak, cadde ve kaldırımların vatandaşların geçişi için elverişli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Vatandaşın görüşünü alarak çalışma başlattı

Daha önce bu bölgeyi ziyaret ederek yapılacak çalışmalar hakkında esnaflardan ve vatandaşlardan görüş alan Başkan Beyoğlu’nun kısa sürede tamamlanmasını istediği çalışmaların hafta sonuna kadar bitirilerek yenilenen sokak ve kaldırımların hizmete hazır hale getirileceği kaydedildi.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ayrıca 5 Nisan Mahallesinin uzun yıllardır hizmet alamayan ve vatandaşların şikayetine konu olan bölgelerinde de alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmaları yürütüyor.