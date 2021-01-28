Rimena Yurtdışı Eğitim Ukrayna’da eğitim alma fırsatlarını açıkladı

Merkezi İstanbul’da bulunan Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, yurtdışında eğitim almak isteyen üniversite adayı öğrencilerin Ukrayna’daki eğitim şansını mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Dalmış, bugüne kadar binlerce insanın hayallerini gerçekleştirmesini sağlayan Ukrayna üniversitelerine öğrencilerin kayıt yaptırabileceğini söyledi. Dalmış, “Zorlu bir eğitim öğretim yılının ardından üniversite sınavında istediğiniz puanı alamamış olabilirsiniz. Ancak, üniversite hayalinizden vazgeçmenize veya bir yılınızı daha sınava hazırlanarak geçirmenize gerek yok. Ukrayna’da eğitim alma şansınızı mutlaka değerlendirmelisiniz. Bu ülkede, gerçekten de çok sayıda kaliteli üniversite bulunuyor. Buna ek olarak, diplomaların uluslararası geçerliliğinin de olduğunu ifade etmeliyiz. Ukrayna’da eğitim konusunda hiçbir bilginiz yoksa size bu konuda rehberlik edecek bir yurt dışı eğitim danışmanlığı firması ile çalışmalısınız. Rimena Yurt Dışı Eğitim olarak bizleri tercih ettiğiniz takdirde eğitim sürecinizde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Öğrencinin havaalanında karşılanmasından başlayarak konaklayacağı yere yerleştirilmesine kadar olan tüm süreçte sizlere rehberlik ediyoruz. Bunun yanı sıra, isteyen öğrencilerimiz için yurt imkanı sağlıyoruz. Evde kalmak isteyenlere de bütçelerine ve beklentilerine uygun bir ev kiralanmasında yardımcı oluyoruz. Daha detaylı bilgi almak adına firmamızla iletişim kurabilirsiniz. Ukrayna’da eğitim almak isteyenlerin aklında birçok endişe bulunuyor. Ancak, bilhassa eğitim kalitesi açısından hiçbir endişe taşımanıza gerek yok. Ukrayna’daki üniversitelerden mezun olanların diplomaları tüm Avrupa’da geçerlidir. Buna ek olarak, bu diplomalara YÖK tarafından da onay verilmektedir. Ukrayna üniversiteleri ülkenin birçok şehrine yayılmış durumda. Seçeneklerin fazla oluşu sayesinde bölümler arası tercih yaparken zorlanacaksınız. Bu noktada, hangi bölümde okumak istediğinize önceden karar vermiş olmalısınız. Bilhassa tıp ve mühendislik gibi çok fazla rağbet gören bölümlerde okumak istiyorsanız Ukrayna’da da önünüzde çok sayıda seçenek bulunuyor” dedi.