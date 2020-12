Rimena Yurt Dışı Eğitim, öğrencilere Bulgaristan’daki üniversiteleri öneriyor

Rimena Yurt Dışı Eğitim yetkilisi Abdulselam Dalmış, Bulgaristan’da bulunan üniversiteler ve eğitimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak bu ülkedeki üniversiteleri, yurt dışında okumak isteyen Türk öğrencilerine önerdi.

Türkiye’deki üniversite giriş sınavlarında istedikleri sonucu elde edemeyenler için yurt dışında üniversite okumanın önemli bir tercih olarak dikkat çektiğini belirten Rimena Yurt Dışı Eğitim yetkilisi Dalmış, ancak, hangi ülkenin tercih edileceğinin bu noktada son derece önemli olduğunu vurguladı. Uluslararası geçerliliği olan bir diplomaya sahip olmak için Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin tercih edilmesinin doğru bir karar olacağını aktaran Dalmış, "Bu sebepten dolayı, Bulgaristan üniversiteleri, yurt dışında eğitim almak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer almalı. Bulgaristan üniversiteleri birçok açıdan avantajlar sunuyor. Her şeyden önce, ülkeye gelenler, Türkiye ile komşu bir ülkede yaşamanın avantajını sonuna kadar hissedeceklerdir. İki ülke arasındaki ulaşım seçeneklerinin çok fazla olması sayesinde öğrenciler istedikleri her an ülkelerine ve ailelerinin yanlarına gelebilirler. Bulgaristan üniversiteleri, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi ülkenin farklı şehirlerine dağılmış durumda. Bir başka deyişle, Sofya başta olmak üzere Plovdiv, Varna, Plevne, Stara Zagora gibi şehirlerde üniversite okuma fırsatı sunuluyor. Bulgaristan üniversiteleri, kaliteli eğitim vermelerinden dolayı da tercih edilmektedir. Bu ülkedeki üniversitelerden mezun olanların öğrenci diploması Avrupa’da geçerli olmaktadır. Eğitim kalitesinin Türkiye’den farksız olduğu Bulgaristan’da öğrencilerin ilk yıllarında dil eğitimi almaları gerekir. Bir başka deyişle, bir yıl hazırlık okuyacaklardır. Lisans eğitiminin süresinden bağımsız olan hazırlık eğitimi; hem okula ve ülkeye uyum sağlanması hem de dil becerilerinin kazanılması noktasında son derece faydalı. Bulgaristan üniversiteleri hakkında daha detaylı bilgi almak ve sürecin sizin adınıza yönetilmesini sağlamak adına yurt dışı eğitim danışmanlığı sunan bir firmadan yardım almalısınız. Bu noktadaki tercihiniz de hiç şüphesiz Rimena Yurt Dışı Eğitim olmalı. Bulgaristan üniversiteleri başta olmak üzere kampüs hayatı ve diğer hususlarda bilgi almak adına firmamızla iletişim kurabilirsiniz" dedi.