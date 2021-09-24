banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi

Rimena Giyim Avrupa’ya açıldı

Rimena Giyim yüzde 100 Türk üretimi ile Avrupa’da yoğun ilgi gördü.

DİYARBAKIR 24.09.2021, 11:55
Rimena Giyim Avrupa’ya açıldı

Rimena Giyim yüzde 100 Türk üretimi ile Avrupa’da yoğun ilgi gördü.

Günümüzün önde gelen markalarından olan Rimena Giyim yüzde 100 Türk üretimi ile Avrupa’da yoğun ilgi gördü. Marka bu etkiyle beraber yabancı modeller ve şarkıcıları da giydirmeye devam ederken, Türkiye’den dünyaya bir moda kapısı açan marka başarıyla ilerlerken aynı zamanda sevenleri de heyecanla yeni koleksiyonlarını bekliyor. Özgün çizimleriyle beraber geliştirilen tasarımlar markanın kendine has dünyasını yansıtırken giyenleri de görenleri de sıra dışı bir yolculuğa çıkartan Rimena Giyim, tasarımlarda birçok kültürden izlere yer vermeye devam ediyor. Türkiye’de çekilen milyonluk emek taşıyan projelerde öne çıkan Rimena Giyim tasarımları herkesin ilgisini çekmekle beraber izleyenlerin moda çizgisine de yön verdiğini kaydeden tasarımcı Abdulselam Damış, Doğu ve Batı kültürlerini bir araya getirerek yerli tasarım fikriyle ülkeye hizmet etmesi çok takdir edildiğini söyledi. Dalmış, “Ülkemiz kültürlerinden çağrışımları Avrupa’ya taşıması şimdiden çok ilgi topluyor. Daha önce Bosna Hersek’ten ‘Kültürel Tasarım, Barcelona’da Yılın Tasarımcısı ve İngiltere’den En İyi Girişimci’ ödüllerine layık görüldük. Rimena Markasının Avrupa’da daha çok başarılara imza atması bekleniyor” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0