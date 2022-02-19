Reng-i Hakkari Diyarbakırlılarla buluşacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hakkari ve Türkiye’nin farklı yörelerine ait oyun ve müzikleri sahneleyen Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu’nu Diyarbakırlılarla buluşturacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıları ücretsiz olarak konser, sinema, tiyatro başta olmak üzere farklı şehirlerin etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, FeqîyeTeyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında Hakkari ve Türkiye’nin farklı yörelerine ait oyun ve müzikleri sahneleyen Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu Diyarbakırlılarla buluşturacak.

21 Şubat Pazartesi saat 19.30’da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek etkinlik, ücretsiz olacak.