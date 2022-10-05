Rahatsızlığından dolayı hazır gıda yiyemeyen kadın, erik ve kavun pestili yaptı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yaşayan ev hanımı Aysel Aktaş, rahatsızlığından dolayı hazır gıda yiyemediği için kendi imkanlarıyla erik ve kavun meyvelerinin pestilini yaptı. Aktaş, pestilin yanı sıra şeftali ve birçok meyvenin lokumunu da yaptı.

Dicle ilçesinde yaşayan Aysel Aktaş, rahatsızlığından dolayı hazır gıdalar tüketmemeye başladı. Aktaş, çözüm olarak kendi imkanlarıyla topladığı meyveleri işlemeye başladı. 3 yıldır çeşitli meyvelerden pestil ve lokum yaptığını belirten Aysel Aktaş, halk eğitimde görev yaptığını, rahatsızlığından dolayı çalışamadığını kaydetti. Aktaş, "Hazır yiyemediğim için bu tarz şeyleri organik meyve, sebzelerden yaptım. Hem erik pestili, kavun, şeftali, bütün meyvelerden yapıyorum" dedi.

Yapım aşamasını anlatan Aktaş, "Erikleri direkt doğrayıp kaynatmaya bırakıyorum. 10 dakika içinde kaynadıktan sonra blenderden geçirip süzgeçten süzdüğüm gibi direkt ateşe koyup kaynatıp muhallebi haline getirip tekrar yağlı kağıtların üstüne tepsilerde seriyorum. Üstüne de fındık, ceviz serpiştiriyorum. Diğer güne kadar kuruması lazım ki, katlayıp kare kare şeklinde kesip çıkartıp sarıyorum. Yoğun bir aroması olunca şeftali lokumunu da aynı şekilde yapıyorum. Erik pestili marmelatını yapıyorum. Sadece içinde nişasta var. Erik marmelatından şekersiz, sade yapılıyor. Kavun pestili, o da aynı şekilde sadece içinde nişasta var. Marmelatı yapılıp da bu şekilde yağlı kağıtlara dökülüp kuruduktan sonra kesilip yapılıyor. Lokumu da aynı şekilde yaptım" şeklinde konuştu.

İmkan olursa bunların daha fazlası olacağını ifade eden Aktaş, “Şu an sadece kendi imkanlarımla sadece kendime yapmaya çalışıyorum. Ama imkan olursa, bunların daha fazlası olur. Daha fazlası olunca da, tabi ki satışı olur, benim için de ek gelir olur. Ya da yapmak isteyenler için de güzel bir şeyler olur. Eriktir, şeftalidir, kavundur, bu tarz şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bir yerde görmedim. Sadece kendim denedim. Tadı hoşuma gidince de devamını getirdim. Alıp saklama kaplarında saklıyorum. Özel misafirlerim gelince de kahvenin önünde güzel gittiği için de sunum yapıyorum” diye konuştu.

Meyvelerden ne bulsa yapmayı düşündüğünü ifade eden Aktaş, "Paylaştığım için de sipariş aldım. Bir, iki sipariş verdim. Tarif isteyen oldu. Hatta kendi komşularıma özellikle gittim, yaptım. Instagram hesabımdan paylaştığım için tarifini isteyen oldu" dedi.