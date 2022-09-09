Rafadan Tayfa bu kez Teknolojik Tayfa olarak Forum Diyarbakır AVM’de

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları çerçevesinde düzenlenen ’Rafadan Tayfa, Teknolojik Tayfa’ müzikli gösteri etkinliği, 10 Eylül’de Forum Diyarbakır AVM’de çocuklarla ve ailelerle buluşacak.

10 Eylül’de 19.00 ve 21.00 saatlerinde, iki ayrı seans olarak sahnelenecek ücretsiz gösteriyle; yerli üretim, yapay zeka, bilim tarihi, planetaryum, robotik kodlama, teknoloji üreten bir nesil, havacılık ve uzay teknolojileri konu başlıkları ele alınarak çocukların Milli Teknoloji Hamlesi’yle tanıştırılması hedefleniyor. Forum Diyarbakır AVM, çocukları ve aileleri ’Rafadan Tayfa, Teknolojik Tayfa’ isimli müzikli gösteriye davet ediyor.