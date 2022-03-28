Radikalajans yayın hayatına başladı

Türkiye’de her geçen gün gelişen internet haberciliğine Radikalajans.com adlı haber sitesi de katılarak yayın hayatına başladı.

Türkiye ve dünyadan sondakika gelişmeleri okuyucularıyla paylaşan Radikalajans.com güçlü kadrosuyla tarafsız bir yayın politikası amaçlıyor. Türkiye’nin tüm kentlerine ait haberler için ayrı bir uygulama yapan Radikalajans.com yerel haberler başlığıyla vatandaşların kendi şehirlerine ait haberleri takip etme imkanı sunuyor.