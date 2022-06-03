Radikal Eğitim Kurumlarından coşkulu yıl sonu balosu

Diyarbakır’da eğitim sistemine yenilikler getirerek birçok ilke imza atan Radikal Eğitim Kurumları dershane öğrencileriyle birlikte yıl sonu balosu düzenledi.

Diyarbakır’da kuruluşundan bu güne eğitimde yeni rol model haline gelen ve birçok sosyal faaliyetlerin öncüsü olan Radikal Eğitim Kurumları sınav motivasyon adına yıl sonu balosunu düzenledi. Açık havada coşkuyla başlayan baloya Radikal Eğitim Kurumları dershane öğrencileri, idareciler ve kurucular katıldı. Pasta kesimi sonrası öğrenciler ve idareciler halay çekti doyasıya eğlendi.