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PKK’nın Hamzalı’da katlettiği 23 şehit törenle anıldı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesinde 1 Ocak 1995’te PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 23 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

DİYARBAKIR 01.01.2022, 15:15
PKK’nın Hamzalı’da katlettiği 23 şehit törenle anıldı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesinde 1 Ocak 1995’te PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 23 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesinde 1 Ocak 1995’te PKK’lı teröristlerce katledilen 6’sı çocuk, 9’u kadın, 1’i korucu 23 vatandaş için anma töreni düzenlendi. Törene İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk konuşmayı şehit yakını Muhsin Çiçek yaptı. Çiçek, "01 Ocak 1995’te Hamzalı köyüne gelen bir grup PKK terör örgütü mensubu, biri güvenlik korucusu olmak üzere toplam 20 vatandaşımızın şehit edildiği gündür. PKK terör örgütü mensupları yaptıkları bu katliama yetinmemiş, aynı yılın mart ve haziran aylarında üç vatandaşımızı daha şehit ederek yüreklerimizi bir kez daha dağlamıştır. Bu üç olayda Hamzalı köyümüz toplam 23 şehit vermiştir. Terör örgütü mensupları kundaktaki çaresiz, dünyada habersiz ve insanoğlunun en masumu olan bebekleri bile hedef alarak katledilmiştir. Bugün terörü ve burada bu katliamı yapanları bir kez daha lanetliyoruz. Kendileri sözde insan hakları savunucusu, sözde Kürt halkının iyiliği isteyenler olarak adlandırılıp en doğal insan hakkı olan yaşama hakkını bile hiçe sayarak böyle bir katliamı yapan, kendi halkına zulmeden terör örgütü kadar onlara kucak açan ve destek verenler, gelin siz de görün. Bu katliamda en az sizlerde onlar kadar katil, bu katliamda sorumlu ve onlar kadar suçlu katilsiniz. Vicdanınıza hesap veremeyeceksiniz. Dedeleri Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşında yan yana, omuz omuza savaşıp birlikte şehadet şerbetti içen kutsal kanları aynı toprağa karışan bir milleti bölmeye yönelik oyunlar hiçbir zaman başarılı olmayacaktır. Büyüklerimiz Hamzalı’da terör örgütüne karşı silahlanarak dik durmuş, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmış bedel olarak da kanlarını akıtmışlardır. Biz gençler biliyoruz ki toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu gün bu topraklarda PKK ne de başka soysuzlara fırsat vermeyeceğimizi herkesçe bilinmelidir" dedi.

Ardından bir konuşma yapan Kaymakam Gözlet, PKK’lı teröristlerin 1 Ocak 1995 ve 16 Mart 1995’te gerçekleştirdikleri iki saldırıda 23 kişiyi katlettiklerini anımsattı. Kaymakam Gözlet, "1995 yılında iki farklı saldırıda burada 23 tane canımız yandı. Terör örgütü, katil yüzünü, cani yüzünü o zaman da gösterdi. Ondan sonraki zamanda da göstermeye devam etti. İlçemizde terörle mücadelede geçmişten bugüne kadar şehit olmuş bütün vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyor, gazilerimize de sağlık sıhhat diliyorum. Muhsin Çiçek’in biraz önce anlattığı gibi onlar aileleri ile bu bedeli ödediler burada. 27 yıl önce, yılbaşını kutlamaya geliyoruz diyerek, bu ilçede, namusu için helal davaları için, vatanları için, bayrakları için, kendi namuslarını, izzetlerini koruyacağız diye korucu oldular diye bu köye baskın veren hain PKK terör örgütünün yaptıkları bu. Elhamdülillah bugün devletimizin gücü ortada. Herkes istediği zaman istediği anda istediği yere gidip gelebiliyor, imkanlarını olanaklarını devletimiz buraya seferber etmiş. Bu insanların başka bir amacı yoktu. Başka bir davası yoktu. Bir yere ava çıkmaya bir yere gitmek gibi bir dertleri yoktu. Sadece tek amaçları o günde, bugün yaşadıkları düzeni yaşamaktı, istedikleri tek şey helal bir şekilde namusları, izzetlerini korunmuş, bir şekilde burada aileleriyle beraber yaşamaktı. Köylerinde gidecekleri bir yer varsa gidebilmek. Buraya kimsenin baskısı olmasın. Tarlaya giderken birine rüşvet vermeyeyim. Köyümdeki ağacını keserken birine bir daha bir rüşveti vermeyeyim ve kestireyim tek davaları buydu. Bu günah değil tabii ki de. Yani elhamdülillah devletimiz bugün güçlü. Bugün onların arzu ettiği ortama çok şükür kavuştular bizi ve bundan sonra daha geri gitmeyecek. Hep ileri gidecek, inşallah gelişmeye devam edecek bir sürecimiz, geçmişten bugüne, Malazgirt’ten bugüne, bu coğrafyada Kürt, Türk, Çerkez, bütün Müslüman nüfus, Müslüman olmasa da bu bayrak altında birlik altında yer almak isteyen bütün nüfus, tek bir amaç uğruna mücadele ettiler. Kendi bağımsızlıkları kendi helal ekmekleri uğruna ve buna karşı çıkmak isteyenler o gün de vardı. Bugün de var. Bugün azalarak gidiyorlar, inşallah sonlarını olacak. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Emanetleri bizim emanetimiz hep başımızın üzerinde yerleri var" diye konuştu.

Müezzin İdris Koçaağa’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, İlçe Müftüsü Hakan Çağıran’ın okumuş olduğu duanın ardından son buldu.

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