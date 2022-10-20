Peynir üretecek Diyarbakırlı kadınlara malzeme desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, manda sütünden İtalyanların dünyaca ünlü mozzarella peynirini üretmek için eğitim alan kadınlara malzeme desteğinde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Kırsalda Kadınlar Mozzarella Peyniri Üretiyor Projesi" tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, proje çerçevesinde eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere malzeme desteğinde bulundu. GAP UTAEM’de düzenlenen programda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, içinde maya, kepçe ve gastronom küvetinin de olduğu 28 kalem malzemeden oluşan peynir yapım kitini 28 kursiyere takdim etti.

Proje çerçevesinde manda sütünden elde edilecek mozzarella peynirinin ‘Mandarella’ adıyla bir Diyarbakır markası haline dönüştürülmesi için çalışmalar sürüyor.