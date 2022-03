’Özümdeki Çocuk-The Child in My Essence’ projesi sona geldi

Türkiye gelinde 5 farklı şehirde gerçekleşen ’Özümdeki Çocuk-The Child in My Essence’ projesinde yer alan çocuklar özleriyle buluşturuluyor.

Türkiye geneli 5 farklı şehirden 10 okul öncesi öğretmeni tarafından yürütülen ‘Özümdeki Çocuk-The Child in My Essence’e Twinning projesinde sona gelindi. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Katip Çelebi İlkokulu’nda görev yapan Nida Bayık ve İstanbul Sarıyer Hatemoğlu Ortaokulu’nda görev yapan Selma Tanhan Ok kuruculuğunda başlayan projeye Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Küçük Melekler Anaokulundan Songül Ekin, Yenişehir Katip Çelebi İlkokulundan İsmail Güneş, Burdur Bucak Cumhuriyet İlkokulundan Hediye Uzun ve Arife Şule Özdamar, Ankara Elmadağ Yenidoğan Anaokulundan Melike Durmuş ve Esma Yılmaz, Ankara Yenimahalle Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulundan Özgecan Apaydın Şanöz ve İzmir Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesinden Kübra Çetin katıldı.

Proje yapımcıları, erken çocukluk dönemi olan 0-6 yaş insan yaşamının en önemli dönemlerinden biri olarak, Covid-19 pandemisiyle beraber ekran karşısında geçirilen sürenin artması, erken çocukluk dönemini de olumsuz etkilediğini söyledi. Yapımcılar, “Özümdeki Çocuk-The Child in My Essence proje ekibi, çocukları özlerinde bulunan buluş, merak, oyun oynama ve oyun yoluyla öğrenme, sanata, kültüre ve doğaya saygılı olma özelliklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçladı. Proje kapsamında iletişim, oyun, doğa ve sanat başlıklarında etkinlikler yapıldı ve davet edilen uzman konuklar yardımıyla çocukları 3T denilen televizyon, tablet, telefon üçgeninden çıkarıp gerçek dünyayla buluşturmak ve özlerine kavuşturmak hedeflendi. Proje sayesinde çocuklarda ve ailelerinde büyük bir farkındalık oluşması sağlandı. Ekran karşısında geçirilen süre en aza indirilerek birlikte geçirilen kaliteli zamanın artırıldığı gözlemlendi” ifadelerini kullandı.