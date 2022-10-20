Özel gereksinimli kursiyerlere kültür gezisi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezlerinde eğitim alan özel gereksinimli kursiyerleri Elazığ kültür gezisine çıkardı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi ile Aziziye Mahallesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezlerinde eğitim alan özel gereksinimli kursiyerler, eğitmenleri ile birlikte Elazığ’ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Bireylere yönelik olarak düzenlenen ve bir gün süren kültür gezisi çerçevesinde Elazığ’da bulunan Harput Kalesi, Arap Baba Türbesi, Hazar Gölü ile Keban Barajı üzerinde bulunan Seyr-ül Keban Seyir Terası’nı gezdiler. Geziye katılan kursiyerler Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’ye bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ederek, daha önce evden çıkamadıklarını kaydetti. Kursiyerler, “Engelsiz Yaşam’a geldiğimizden beridir birçok alanda kurslara ve daha önce gitmediğimiz yerlere gezilere katıldık. Arkadaş ortamında birlikte vakit geçirince motivasyonumuz daha da artmış oluyor. Bu nedenle eğitmenlerimize ve Yenişehir Kaymakamımız Murat Beşikci’ye çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.