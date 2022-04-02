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Özel gereksinimli bireyler Kur’an’a geçmenin sevincini yaşadı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Aktif Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Kur’an-ı Kerim’e geçti.
DİYARBAKIR 02.04.2022, 17:14
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Aktif Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Kur’an-ı Kerim’e geçti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projede ‘Değerler eğitimi sınıfında’ eğitim gören özel gereksinimli bireyler, 2 ay önce Kur’an-ı Kerim öğrenme kursuna başladı.
Büyükşehir Belediyesi, Kur’an-ı Kerim okumaya başlayan özel gereksinimli öğrenciler için Aktif Yaşam Merkezinde etkinlik düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, öğrencileri tebrik ederek onlarla yakından ilgilendi.
‘Hacıvat-Karagöz’ gösteriminin ardından etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.