Öz Sağlık İş Sendikası yeni yıla sağlıkçılarla girdi

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, yeni yıla Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarıyla girdi.

Sağlık emekçilerini görev başındayken ziyaret eden Aküzüm, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını ifade etti.

Yeni yılda mazlum coğrafyada akan kanın dinmesi dileğinde bulunan Aküzüm, “2023 yılının, tüm sağlık emekçilerinin haklarının korunup, kazanımlarının çoğaldığı, alın terinin hakkının verildiği, çalışma barışının korunduğu, işçinin ve sağlık emekçilerinin aileleri ile birlikte refaha kavuşabileceği ücretleri aldığı bir yıl olmasını diliyorum. Ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliğinin korunduğu, özellikle mağdur ve mazlum coğrafyalarda akan kanın dindiği, barış ve istikrarın sağlandığı bir yıl olmasını diliyoruz” dedi.

Aküzüm, “Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanları başta olmak üzere tüm emekçilerin, Öz Sağlık İş ailemiz ve aziz milletimizin yeni yılını kutlar, hayırlı başlangıçlara vesile olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verdi.