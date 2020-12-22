Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Doğan, Diyarbakır’da üyelerle bir araya geldi

Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan ve beraberindekiler, Diyarbakır’daki sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Diyarbakır’da üyeleriyle bir araya gelip sorun ve taleplerini dinleyen Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan, Öz Sağlık İş Sendikasının 27 Şubat 2014 yılında Hak İş Konfederasyonu çatışı altında kurulduğunu söyledi. Doğan, "Kuruluğu gönden itibaren her geçen gün gücüne güç katarak üye sayısını da artırarak sağlık iş kolu her zaman zirvedeydi. Sağlık Bakanlığında şu anda Türkiye’de tek yetkili sendikayız. Şu anda toplu iş sözleşmemiz devam etmekte. Hastane çalışanı tüm arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimiz şu anda sözleşmemizden yararlanmakta. Öncelikle hepsine hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Yakın tarihte iş kollarının birleşmesiyle 180 bin bandına yaklaştı. Ciddi anlamda bir büyüme sağladık. Şu anda Türkiye’nin en büyük 3’üncü sendikasıyız. Yine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında da çalışan tek yetkili sendikayız. Burada da toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz devam etmekte. Yakın zamanda oradaki sözleşmeyi de imzaladıktan sonra işçi arkadaşlarımız orada da toplu sözleşme sevincine kavuşmuş olacaklar. İki günlük bir program için Diyarbakır’daydık. Burada güzel programlar yaptık. Özellikle hastanede çalışan işçi arkadaşlarımızla bir araya gelerek onların yaşamış oldukları sorunları bizzat görmüş olduk. Bu konularla ilgili notlarımızı aldık. Döner dönmez bunlarla alakalı çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tabi Diyarbakır bizim için önemli bir bölge. Üye potansiyeli anlamında ciddi anlamda da bir sayımız mevcut. Yakın bir zamanda da burada da bir yapı oluşturmayı planlıyoruz. O yüzden Diyarbakır ziyadesiyle bizi memnun etti" dedi.