Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm’den DİSK’in iddialarına sert tepki

DİSK’e bağlı DEV Sağlık İş Sendikası Diyarbakır İl Yönetimi’nin yaptığı ‘Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde yetkili olan Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık İş Sendikası basına ve yargıya yansıdığı biçimiyle Sağlık Bakanlığı’nın bazı yöneticilerine rüşvet iddiaları ile sendikal faaliyetlerin özgürce kullanılmasını engellemektedirler’ iddialarına Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, sert tepki gösterdi.

DİSK’e bağlı DEV Sağlık İş Sendikası Diyarbakır İl Yönetimi, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde yetkili olan Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık İş Sendikası basına ve yargıya yansıdığı biçimiyle sağlık Bakanlığı’nın bazı yöneticilerine rüşvet iddiaları ile sendikal faaliyetlerin özgürce kullanılmasını engellemektedirler. İşçilerin hakkını aramaktan ziyade Sağlık Bakanlığı’nın bir genel müdürlüğüne dönüşmüş bu sendika işçilere sendikalar kanununa aykırı şekilde para dağıtarak özgür sendikal faaliyetleri engellemektedir. Sendikalar kanununda yer alan anti demokratik yöntemler sendikal hak ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelmektedir. Bu noktada en azından Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına uygun hale gelmesini istiyoruz” denildi.

DİSK’e bağlı DEV Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ümit Umdu’nun, Öz Sağlık İş Sendikası’na yönelik iddialarına sendikanın Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm’den sert tepki geldi.

Aküzüm yaptığı yazılı açıklamada, DEV Sağlık İş Diyarbakır Şube Başkanı’nın basında çıkan bazı haberlere dayanarak karalama kampanyası yaptığını kaydetti. İdeolojik pencereden bakanlar için iftira da, algıda sendikal faaliyet gibi gözüktüğünü ifade eden Aküzüm, “Hukuki sürecini karşılıklı olarak yürüttüğümüz bu iftiralardan beslenerek işçi üzerinde algı oluşturmak yerine keşke gerçek sendikacılık yapsanız” dedi.

Bir süreden beri Diyarbakır genelinde bazı hastanelerde DİSK’e bağlı Dev Sağlık İş Sendikası’nın yapmış olduğu örgütlenme çalışmalarını dikkatle takip ettiklerini aktaran Aküzüm, “Anayasal hak olan bu sendikal çalışmalarla ilgili olarak etik ve işçi kazanımları noktasındaki tüm faaliyetlere saygı duyarız. Ancak söz konusu sendikanın Diyarbakır Şube Başkanı Ümit Umdu’nun kimi basın yayın organlarında da yer alan ve “imza kampanyası” haberinin alt metnine sıkıştırılmış olan iftira ve karalamalara göz yummamız mümkün değildir. İddia sahipleri ile karşılıklı başlatılmış olan hukuki sürecin bazı basın yayın organları tarafından sendikamıza hiç danışılmadan ve objektif kriterlerin dışına çıkılmış olarak yapılan bazı karalama haberlerini kendilerine rehber edinen DEV Sağlık İş, bu haberler üzerinden işçi üstünde algı oluşturmayı hedeflemektedir” diye konuştu.

Öz Sağlık İş Sendikası’nın derhal hukuki işlem başlattığını kaydeden Aküzüm, “Bu haberlere sırf ideolojik kaygı ile yapışan ve karalama kampanyası üzerinden işçiyi etkilemeye çalışan DEV Sağlık İş Sendikası’na yetkili sendika olarak tavsiyemiz, ideolojik körlükten sıyrılıp, işçinin hak ve kazanımlarına odaklanmalarıdır. Yoksa o körlük kendilerine algı ve iftirayı da sendikal faaliyet gibi göstermeye devam edecektir. Keşke bu iftiralardan beslenmek yerine gerçek sendikacılık yapabilseler.

DİSK’in Diyarbakır ölçeğinde hastanelerde yapmış olduğu toplantı, görüşme ve tüm faaliyetler tarafımızdan sendikal faaliyet olarak değerlendirilmekte, işçinin iradesine sonsuz saygı duyulmaktadır.

Ancak algı ve iftiralarla Öz Sağlık İş Sendikası’nı yıpratabileceklerini ve buna matuf açıklamalarına göz yumacağımızı düşünmesinler. Öz Sağlık-İş Sendikası, hiçbir sendikal faaliyeti engellemez, aksine yetkili sendika olarak üyesi olsun olmasın bütün sağlık ve sosyal hizmet işçisinin kazanımı için çalışır. Ancak kurumsallığına, sendikal kimliğine ve devlet kurumlarının yıpratılarak sendikacılık yapılmasına da asla müsaade etmez” ifadelerinde bulundu.