Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm, üyeleriyle bayramlaştı

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, sendika üyeleriyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, her daim olduğu gibi bu anlamlı günlerde de sağlığın en önemli paydası olan emekçi sağlık çalışanları ile bir araya geldiklerini söyledi. Aküzüm, bayram günlerinde de görevleri başında olan sağlık emekçilerini önemsediğini ve her zaman yanlarında olacaklarını bir kez daha dile getirerek bayramlarını kutladı.