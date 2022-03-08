Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm, Kadınlar Günü’nü kutladı

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne ziyarette bulunarak kadın personellerin 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutladı.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Günay Kozan, Destek ve Kalite Müdürü Nebahat Tosun, Müdür Yardımcıları Hayat Yıldız ve Muhlis Topgüç ile bir araya gelip personelin Kadınlar Günü’nü kutladı. Hayatın her alanında büyük önem arz eden emekçi kadınların anlamlı günlerini kutladıklarını belirten Aküzüm, “Temelinde cinsiyetçi kavramlardan uzak, emekçi kadınların hak ve kazanımları bulunan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlar, kadının adı şiddet ve cinayetlerle değil, emek ve fıtrat kimliği ile anılmasını dileriz. Destek ve çabalarından dolayı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.