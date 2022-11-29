Öz Sağlık İş Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm, tıbbi sekreterleri dinledi

Öz Sağlık İş Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü vesilesi ile sağlıkçılara bilgilendirmelerde bulundu.

Öz Sağlık İş Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü vesilesi sağlık çalışanlarına çalışma süreci içinde neler yapılmasıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Sağlık çalışanlarının sorunlarını dinleyen Aküzüm, çözüm önerilerini detaylı bir şekilde paylaştı. Aküzüm, “Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Bu ekip üyelerinin her biri bizim için çok kıymetli. Sağlık zincirinin önemli halkalarından biri de bu zincirin oluşmasında büyük payı olan tıbbi sekreter olarak görev yapan mesai arkadaşlarımızdır. Tıbbi sekreterlik görevini özveriyle, sabırla icra eden mesai arkadaşlarımın 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü’nü yürekten kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.