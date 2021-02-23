Organik Pazar vatandaşları sağlıklı ürünlerle buluşturuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Aralık 2020’de hizmette açtığı doğal ve organik ürünler pazarı, vatandaşları sağlıklı gıda ürünleriyle buluşturuyor.

Kentteki yerel üreticiyi desteklemek ve vatandaşların doğal ürünlere ulaşmalarını sağlamak amacıyla açılışını Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun yaptığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi doğal ve organik ürünler pazarında satış işlemleri devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının üreticilerin ürünlerini direkt tüketici ile buluşması için projelendirip hayata geçirdiği pazarda 24 satış standı bulunuyor. Kayapınar ilçesinde yer alan ve Diyarbakır’ın ilk organik ürünlerinin satışının yapıldığı nokta olma özelliğini taşıyan pazar haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet veriyor. Doğal ve organik ürünler pazarının park içinde yer alması vatandaşlara dinlenme imkanı da sunuyor.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Özellikle kent ve bölgeye özgü kahvaltılık ürünlerinin yanı sıra, kuruyemiş, süt ile süt ürünleri, domates ile biber salçası, kuru meyve, turşu, pestil, baharat ve zahire ürünlerinin de stantlarda satışının yapıldığı pazara vatandaşlar, yoğun ilgi gösteriyor. Kentte özellikle kadın istihdamına büyük önem veren ve bu konuda çeşitli çalışmalara imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl açılışını yaptığı doğal ve organik ürünler pazarında kadınların ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştirmeleri için stant ayırdı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, organizasyonuyla kadınların evlerinde ürettikleri çeşitli organik ürünler pazarda ki yerini almaya başladı.

Kadınlar dışında doğal ve organik ürünler pazarında bulunan satış stantlarında kentteki üretici birlikleri, dernekler ve kooperatiflerin ürettiği çeşitli ürünlerde stantlardaki yerini alıyor.

Büyükşehir kentte özgü ürünlerin yayılması için çalışacak

Yerel üreticiyi desteklemek ve vatandaşları organik sağlıklı ürünlerle buluşturmak için benzer projeler üretmeye devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun açılışta dile getirdiği ürünlerin dijital pazarlarda yer alması için çalışmalar yürütecek. Dijital pazara geçiş ile üretici kentte özgü ürünleri tüm ülke ve dünyaya satışını yapma imkanı bulacak.

2020 Aralık ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Doğal ve Organik Ürünler Pazarı’nda bulunan işletmeler, vatandaşların ilgisinden ve satışlardan oldukça memnun. Ürettikleri ürünleri aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşturan kadınlar, üretici birlikleri, dernekler ve kooperatifler, projede emeği geçenlere teşekkür etti.