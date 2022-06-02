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Öğrencilere “Teknolojik Bağımlılıklar” semineri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Bilgi Evlerinde eğitim alan çocuklara yönelik “Teknolojik Bağımlılıklar” seminerleri başladı.

DİYARBAKIR 02.06.2022, 13:28 02.06.2022, 13:42
Öğrencilere “Teknolojik Bağımlılıklar” semineri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Bilgi Evlerinde çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla farklı branşlarda seminerler düzenleniyor. 3 hafta boyunca devam edecek program çerçevesinde merkez Bilgi Evi, Selahaddin Eyyubi, Bismil Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgi Evlerinde “Teknolojik Bağımlılıklar” seminerleri düzenleneceği belirtildi.

Bu anlamda ilk seminer merkez Bilgi Evinde eğitim alan 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklara verildi. Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi psikologlarından Serap Çapraz’ın verdiği seminerde, bağımlılık, teknoloji bağımlılığının belirtileri, risk altındaki gruplar, teknoloji bağımlılığının süreçleri, teknoloji ile ilişkiler başlıkları altında öğrencilere bilgiler verildi. Slaytlarda öğrencilere teknolojik bağımlılıkta dikkat edilmesi gereken unsurlar anlatıldı. Öğrenciler ise seminerde merak ettikleri soruları psikolog Çapraz’a yöneltti.

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