Öğrenciler “Temiz Diyarbakır” için pedal çevirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “En Temiz Diyarbakır Hep Birlikte” projesine destek olmak ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla öğrenciler pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi “En Temiz Diyarbakır Hep Birlikte” projesi çerçevesinde çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, özel bir kolej ile düzenlediği bisiklet turu çerçevesinde öğrenciler, Forum AVM önünden Keçi Burcu’na kadar pedal çevirdi.

Öğrenciler, bisiklet turunun ardından Keçi Burcu önünde “En Temiz Diyarbakır Hep Birlikte” pankartı açtı. Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler kek ve meyvesuyu ikramında bulanarak kalem, defter ve şapka hediye etti. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yaz aylarının başlamasıyla kent genelinde temizlik çalışması başlattı.

Ekipler, trafik akışının yoğun olmadığı gece saatlerinde Yenişehir ve Sur ilçelerinde caddeleri tazyikli suyla yıkadı. Ekipler, her gece kentin farklı bir caddesinde yıkama ve temizlik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.