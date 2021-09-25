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Öğrenciler kitap yarışmasına davet edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından, 81 ilde, 520 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan ’Selam verilmedik genç kalmayana dek’ kampanyası kapsamında düzenlenecek olan kitap yarışmasına Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki ortaokul öğrencileri davet edildi.

DİYARBAKIR 25.09.2021, 10:54
Öğrenciler kitap yarışmasına davet edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından, 81 ilde, 520 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan ’Selam verilmedik genç kalmayana dek’ kampanyası kapsamında düzenlenecek olan kitap yarışmasına Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki ortaokul öğrencileri davet edildi.

TÜGVA Dicle İlçe Başkanı Şükrü Dinç, Dicle Ortaokul Koordinatörü Ramazan Aykaz ile birlikte ilçedeki 19 ortaokulu tek tek ziyaret ederek, öğrencileri düzenlenecek olan kitap kurdu adındaki yarışma hakkında bilgilendirdi. Necip Fazıl Kısakürek’in, “Yeni bir görüş ve duyuş mimarisinin toprak üstünde sarayını kuracak tek vasıta kitaptır” sözünü hatırlatan Şükrü Dinç, kitap yarışmasına katılmak isteyen öğrencilerin başvurup, sınıf seviyelerine göre belirlenmiş kitapları okumaları gerektiğini söyledi. Türkiye genelinde TÜGVA tarafından gerçekleştirilecek olan kitap kurdu yarışması kapsamında pandemi şartlarına uygun olarak 3, 4, 5 Aralık tarihlerinde online sınav yapılacak. Yarışma kapsamında yazılı sınav ise, 18 Aralık’ta gerçekleşecek. Türkiye genelinde dereceye girecek olan birinciye 7 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL, dördüncüye 2 bin TL, beşinciye bin TL ödülle birlikte ayrıca danışman ve mansiyon ödülleri verileceği belirtildi.

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