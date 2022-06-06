Öğrenciler “En Temiz Diyarbakır” için sur diplerini temizledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde gönüllü öğrenciler, “En Temiz Diyarbakır” kampanyası çerçevesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Diyarbakır Surları çevresindeki çöp topladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının öncülüğünde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kayapınar Kaymakamlığı, Kayapınar Belediyesi ve Yeşilay Derneğinin destekleriyle Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Surları’nı çevreleyen millet bahçesinde çöp toplama etkinliği yapıldı.

Kayapınar ilçesinde bulunan aile destek merkezlerine bağlı kurslarda öğrenim gören 250 öğrenci ile eğitmenlerinin katıldığı etkinlik alanına çocuklar, büyükşehir belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle getirildi. Çocuklara şapka, eldiven ve çöp poşeti dağıtan görevliler, çevre ve atık çeşitleriyle ilgili bilgi verdi. Daha sonra millet bahçesine dağılan çocuklar, buldukları çöpleri poşetlerle topladı.

Yapılan temizliğin ardından Sezai Karakoç Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Kongre Merkezi’ne götürülen çocuklara “En Temiz Diyarbakır” adlı animasyon filminin izletildiği bildirildi.

Etkinlikte çocuklara meyve suyu, kek ve su ikram edilirken; çanta, bloknot ve kalem hediye edildi.