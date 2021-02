Odessa üniversiteleri yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin birinci tercihi haline geldi

Türkiye’de yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği üniversitelerin başında Ukrayna üniversiteleri geliyor. Rimena Yurtdışı Eğitim yetkilisi Abdulselam Dalmış, Ukrayna’da eğitim görmek isteyen öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Türkiye’den yurtdışına üniversite okumaya giden öğrencilerin sayısının bir hayli fazla olduğunu kaydeden Dalmış, öğrencilerin üniversite okumak adına tercih ettikleri ülkelerden birinin de Ukrayna olduğunu söyledi. Dalmış, “Siz de istediğiniz takdirde Ukrayna’nın Odessa şehrinde üniversite okuyabilirsiniz. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan Odessa’da üniversite okumak sizin de hakkınız. Bu noktada, Rimena Yurtdışı Eğitim olarak bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Yalnızca üniversite ve bölüm seçiminde değil kalacağınız yer, vize işlemleri ve ulaşım noktasında da size yardımcı oluyoruz. Vermiş olduğumuz hizmetin kalıcı olduğunu söyleyebiliriz. Odessa üniversiteleri arasında Odessa Tıp Üniversitesi, Odessa Uluslararası Gumanitarni Üniversitesi, Odessa Ulusal Hukuk Akademisi başta olmak üzere ortalama toplam 15 üniversitenin yer aldığını söyleyebiliriz. İstediğiniz her bölümü okuyabilirsiniz. Tıp, hukuk, ekonomi, denizcilik, mühendislik, müzik, iletişim, mimarlık gibi bölümleri okuma şansını veren bu üniversiteler sayesinde hayalinizdeki mesleğe kavuşacaksınız. Odessa üniversiteleri sayesinde uluslararası bir çevre edinerek dünya vatandaşı olma şansına erişeceksiniz. Bu üniversitelerden alacağınız diplomaların Uluslararası geçerliliğini söylemeliyiz. Denklik konusunda aklınızda herhangi bir soru işareti hakkında YÖK’ten bilgi almalısınız. Yurtdışında üniversite okuduğunuz takdirde almış olduğunuz yabancı dil temelli bir eğitim sayesinde yurtdışında iş bulma ve yaşama şanslarınız da olacaktır. Türkiye’de iş bulmanın her geçen gün zorlaştığını hesap edersek bu durumun önemini daha iyi anlayacaksınız. Odessa üniversiteleri, eğitim dışında zengin akademik kültürleri ile de sizi cezbedecek. Bir başka deyişle, kendinizi her açıdan geliştirmiş olacaksınız. Kütüphaneleri, laboratuvarları ve daha birçok imkanıyla bu üniversitelerin Türkiye’deki üniversitelerden eksiğinin olmadığını ifade edebiliriz. Son olarak, dünyanın farklı yerlerinden insanlarla tanışma ve kaynaşma şansına erişeceksiniz. Milyonlarca insanla ana dilinde iletişim kurma şansınız olacaktır. Kayıt, danışmanlık, bilgi için Rimena Yurtdışı Eğitim şubelerimizden bilgi alabilirsiniz” dedi.