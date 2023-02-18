Nakliyeciler denetime alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda nakliyecilik yapan kişi ve firmalara yönelik denetim yaptı.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şikayet üzerine harekete geçerek nakliyecilerin taşıma izin belgesini kontrol etti. Yapılan denetimlerde fahiş fiyat uygulanmaması uyarısında bulunan zabıta ekipleri, izin belgesi olmayan 20 nakliyeciye cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir belediyesinin, fırsatçılık yaparak vatandaşların mağdur edilmesini önlemek amacıyla denetimlerine devam edeceği belirtildi.