Mustafa Kemal Atatürk’ün Diyarbakır’a gelişinin 85. yıldönümü temsili karşılama ile kutlandı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün kentte gelişinin 85. yıldönümü dolayısıyla temsili karşılama töreni düzenledi.

Tören, temsili trenin gara gelişi ile başladı. Daha sonra gaziler bayrağı Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik’e takdim etti. Diyarbakırlıların gaziyi bağırlarına bastıklarını belirten Kaymakam Pendik, "Bu güzel töreni büyük bir sevinçle kutlamak isterdik. Lakin pazar günü Taksim İstiklal Caddesi’nde hain bölücü terör örgütünün düzenlemiş olduğu saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimizin, yaralanan kardeşlerimizin acısını paylaşmak için maalesef o coşku dolu bölümleri çıkartmak zorunda kaldık. Ülkemizin bir tarafında yas ve acı varken Diyarbakır’da kutlamak olmazdı. Diyarbakırlılar bu acıyı İstanbullular kadar Türkiye’nin dört bir tarafındaki kardeşlerimiz kadar paylaşıyor. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Diyarbakır birlik, beraberlik ve kardeşlik kentidir. Diyarbakır Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de çok sevdiği ve her zaman desteğini arkasında hissettiği bir kenttir. Vefatından tam bir yıl önce 15 Kasım 1937’de şu anda bulunduğumuz Diyarbakır garına hasta haliyle teşrif etmiş, halkımız tarafından büyük bir coşku ile karşılanmıştır. Diyarbakırlılar gazimizi bağırlarına basmışlardır. Bizler de bu gün buraya gelişinin yıldönümü dolayısıyla kendisini yine minnetle anıyoruz’’ ifadelerinde bulundu.

İstasyon Meydanı Tren Garı’nda düzenlenen törene Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, 7.Kolordu Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, gazi dernekleri, lise ve ortaokul öğrencileri katıldı.