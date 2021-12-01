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- Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minikler Fiskaya cam terasına çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, Fiskaya cam terasına çıktı.
DİYARBAKIR 01.12.2021, 17:46
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, Fiskaya cam terasına çıktı.
Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 4 -6 öğrencilere yönelik aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, düzenlediği etkinlikle minikler Fiskaya cam terası gezdi.
Eğitmenleri eşliğinde Cam Terasa gelen minikler, aileleri ile birlikte Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesini bir arada izleme fırsatı yakaladı. Büyükşehir Belediyesi, Fiskaya cam terasında açtığı kafede miniklere ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulundu.