Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, Fiskaya cam terasına çıktı.

Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 4 -6 öğrencilere yönelik aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, düzenlediği etkinlikle minikler Fiskaya cam terası gezdi.

Eğitmenleri eşliğinde Cam Terasa gelen minikler, aileleri ile birlikte Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesini bir arada izleme fırsatı yakaladı. Büyükşehir Belediyesi, Fiskaya cam terasında açtığı kafede miniklere ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulundu.