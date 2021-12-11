Minikler Aktif Yaşam Merkezini ziyaret etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşam Merkezinde kreş öğrencilerini ağırladı.

Soısyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitler Parkında tüm engelli gruplarının kullanımına uygun şekilde hizmet veren Aktif Yaşam Merkezini kreş öğrencilerine tanıttı. Aktif Yaşam Merkezinde görevli personel tarafından miniklere merkez il ilgili bilgi verildi, görsel, duyusal ve bilişsel aktiviteler düzenlendi. Minikler, merkezde eğitim gören çocuklarla müzik atölyesinde şarkılar seslendirdi, oyun atölyesinde oyunlar oynadı.

Merkezde eğitim gören çocuklar, Artı Kafede miniklere çeşitli ikramlarda bulundu.