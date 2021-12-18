banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Minik eller hayallerini Ebrulara aktarıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kursta minikler hayallerini Ebru Sanatı ile görselleştiriyor.

DİYARBAKIR 18.12.2021, 12:58
Minik eller hayallerini Ebrulara aktarıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kursta minikler hayallerini Ebru Sanatı ile görselleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, çocukları sanat ile bir araya getirerek görsel, duyusal ve eğitsel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurslar düzenlemeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kreş eğitimi verdiği miniklerin 4-6 yaş arası çocukların odaklanma, ince motor, becerilerini geliştirmesi için geleneksel el sanatı olan Ebru kursu açtı. GAP projesi kapsamında açılan Mayıs 2021 açılan Ebru Sanatı kursunda, Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki 4 kreşte eğitim gören 570 öğrenci faydalanıyor.

Minikler eğitmenleri eşliğinde öğrendiklerini birer esere dönüştürdü

Büyükşehir Belediyesi, 40 öğrencinin yaptığı 40 eseri, ’Ebru Sanatının Minik Kalplerden Yansıması’ adıyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sundu. Ebru Sanatı eğitmeni Bahar Yıldız, kursta ilk başta miniklerin ince motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini ortaya çıkarmak ve odaklanmalarını sağlamaya çalışmakla başladıklarını söyledi. Suyun üzerine resim yapmak minikler için sihir anlamına geldiğini belirten Yıldız, kursa öğrencilere gündelik hayatta karşılaştıkları renkleri tanıtarak başladıklarını kaydetti.

Ebru Sanatını suyun üzerine resim çizmek olarak anlattığını ve bunun onların ilgisini çektiğini söyleyen Yıldız, “Ebru yaptıkları zaman ortaya çıkan ürünle kendilerine olan özgüvenleri artıyor. O suyun üzerinde bu resmi kağıda döktüğümüz zaman gerçekten kendilerinin yaptığı bir şey olduğunun farkındalar. Bu da haliyle onların ilgisini çekiyor ve tekrar yapmak için çok hevesleniyorlar" diye konuştu.

“Hayallerimizi resme dönüştürüyoruz”

Minik öğrencilerden Berjin Kapancı, kursa çekinerek başladığını belirterek “İlk geldiğim zaman korkuyordum. Ama buraya alıştım. Ebru yapmayı öğrendiğim için çok mutluyum. Çok güzel duygular hissediyorum. Yaptığım resimleri arkadaşlarıma anlatıyorum” dedi.

6 aydır kursa devam Zemzem Çavuşoğlu, hayallerini ebru sanatına aktardığını kaydetti. Çavuşoğlu, ebru sanatında ilerde daha güzel şeyler yapmak istediğini ve eğitmen olmak istediğini ifade etti.

Kursta soğuk ve sıcak renkleri öğrendiğini aktaran Aras Ali Turhan “Hayallerimizi resme dönüştürüyoruz. Resimde istediğimiz şeyleri suda gerçekleştiriyoruz. Lale yapıyorum, papatya yapıyorum, karışık resimler yapıyorum, kalpler yapıyorum, karakter yapıyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8