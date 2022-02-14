Mine Geçili “Bir Hoş Sada” konseri Diyarbakırlılarla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Bir Hoş Sada” konserinde Klasik Türk Müziği solisti Mine Geçili, sevilen eserleri Diyarbakırlılar için seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Feqîye Teyran Kültür ve Sanat Sezonunda Diyarbakırlılara unutamayacakları etkinlikler sunmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın hazırladığı Şubat ayı takviminde yer alan “Bir Hoş Sada” konseri Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Klasik Türk Müziği solisti Mine Geçili, sevilen eserleri Diyarbakırlılar için seslendirdiği konserde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakır’da çok güzel ağırlandığını, sanatseverlerle bir araya gelerek konser vermekten çok mutlu olduğunu söyleyen Geçili, ilerleyen dönemlerde tekrar konser vermek istediğini ifade etti.