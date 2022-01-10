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Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şubesi’nden kentsel dönüşüme destek

Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şubesi (MMG), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin, kentin birçok semtinde birlikte yürüttükleri kentsel dönüşüm çalışmalarına destek açıklamasında bulundu.

DİYARBAKIR 10.01.2022, 15:27
Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şubesi’nden kentsel dönüşüme destek

Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şubesi (MMG), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin, kentin birçok semtinde birlikte yürüttükleri kentsel dönüşüm çalışmalarına destek açıklamasında bulundu.

Kentsel dönüşüm çalışmaları, hem kentin mimari dokusu, şehir planlaması ve kimliği hem de bölgesel örneklemi ve müreffeh hayat olanaklarının oluşturulması bakımından oldukça önem teşkil etmekte olduğunu belirten MMG Başkanı Yusuf Çelebi, kentte gelişigüzel derme çatma, kaçak ve gecekondu olarak nitelendirilen yapıların inşasının uzun bir hikayesi ve süreci olduğunu söyledi. Kırdan ve hatta çevre illerden kentte yoğun göç hareketliliğinin doğduğunu ve buna bağlı olarak kentte çarpık ve güvenli olmayan yapıların oluşumu olduğunu belirten Çelebi, göç hareketliliğinin son zamanlarda yavaşlaması ve nüfusun durağanlaşmasıyla birlikte kentlere, kentleşmeye, metropolleşmeye ilişkin çok yönlü ve çeşitlilik arz eden tartışmalar ortaya çıktığını ve bu tartışmaların farklı bir boyutta evirilerek şehir planlamanın nasıl olması gerektiği meselesinin öne çıkmaya başladığını kaydetti.

Kentsel dönüşümü farklı politik ve bilumum mecralara çekerek yapılan her türlü açıklama ve beyanların ise şehrin planlaması, vatandaşların refahı ve şehrin kalkınması önünde bir bariyer ve gölgeler olmaktan öte bir vazife icra etmeyeceğine dikkat çeken Çelebi, “Öyle ki ilgili bakanlık, belediyeler ve vatandaşların el ele verdiği ve alışageldiğimiz üzere güvenlik bariyerlerin yerini ’açılış havasına’ bıraktığı bir ortamda, sürdürülen kentsel dönüşümü gölgelemek veya puslu havayı belirecek her türlü söz ve eylem, şehrimizin yararına değil imajına zarar verecektir. Temel kaygımız gecekondu muhitlerde ikamet eden vatandaşlarımızın refahı olup hak kaybına uğramamasıdır. Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şubesi (MMG) olarak, kentimizin refahı, huzuru, selameti ve imajı için yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını, hiçbir ideolojik platformlara taşımadan, kıymetli bulduğumuzu ifade ederken bu çalışmaların sekteye uğratılmasını ise kabul etmiyoruz” dedi.

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