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Millet Bahçesi’ndeki kaçak yapılar temizlendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesinde yer alan Millet Bahçesi’nde ticari maksatlı işgallere son verdi.
DİYARBAKIR 24.09.2021, 12:52
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesinde yer alan Millet Bahçesi’nde ticari maksatlı işgallere son verdi.
Zabıta Daire Başkanlığı, Millet Bahçesinde izinsiz ticari faaliyet yürüterek alan işgali yapanlara müdahalede bulundu. İzinsiz işgalde bulunan kişilere ait eşyalar tutanak tutularak tahliye edildi. Alanın yeniden işgal edilmemesi için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, peyzaj çalışması başlattı. Zabıta Daire Başkanlığı, kamusal alanda izinsiz işgallere son vermek için çalışmalarına kent genelinde devam edecek.