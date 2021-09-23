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MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Diyarbakır’da karpuz festivaline katıldı

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, beraberindeki MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve kalabalık bir heyet ile Ergani ve Çınar ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

DİYARBAKIR 23.09.2021, 10:04
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Diyarbakır’da karpuz festivaline katıldı

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, beraberindeki MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve kalabalık bir heyet ile Ergani ve Çınar ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Ergani ile Çınar ilçe teşkilatları ve ilçe kaymakamlıklarını ziyaret eden Fendoğlu daha sonra MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Sur ilçesindeki Sur Hevsel Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesinde açılan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kütüphanesini ziyaret edip kitap bağışında bulundu.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, MHP Diyarbakır il Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindeki parti yönetimini ile birlikte Diyarbakır Valiliğince düzenlenen Karpuz Festivaline katıldı. Fendoğlu ve beraberindeki heyet gittikleri yerlerde fırsat buldukça vatandaşlarla da bir araya gelip sorun ve sıkıntılarını dinledi. Fendoğlu ve beraberindeki heyet Diyarbakır ziyaretinin ardından Malatya’ya geçti.

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