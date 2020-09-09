banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Heyecan için geri sayım başladı
Heyecan için geri sayım başladı
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
"Uzaktan eğitim tatil olarak algılanmamalı"

MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı

DİYARBAKIR MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) İLÇE KONGRELERİNİ TAMAMLADI. İL KONGRESİ İÇİN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

DİYARBAKIR 09.09.2020, 13:58
2
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı ilçe kongrelerini tamamladı. İl kongresi için ise çalışmalar başlatıldı.

MHP Diyarbakır il teşkilatı, ilçe kongrelerini korona tedbirlerini alarak süreci tamamladı. İl kongresi için start veren MHP İi başkanlığı, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Süreç hakkında açıklamada bulunan İl Başkanı Cihan Kayaalp, geçen hafta 9 ilçede kongrelerini gerçekleştirip tamamladıklarını söyledi. Başkan Kayaalp, "İl kongremiz için hazırlıklarımız tamamlandı. Uzun bir aradan sonra Diyarbakır’da bu kadar çok ilçenin kongresi ilk kez yapıldı. Bütün ilçe başkanlarımız, teşkilatlarımız özveriyle elinden gelen gayreti sarf etti. Problemsiz, sorunsuz bir süreç atlatmış olduk. Diyarbakır’daki tüm dava arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Malumunuz Diyarbakır zorlu süreçler atlatmakta, özellikle bu korona virüs sürecinde. Diyarbakır ilk 5 il arasında yer almakta. Bu vesile ile biz vatandaşlarımıza bir çağrıda da bulunmak istiyoruz. Lütfen sosyal mesafeye, maskeye, dezenfekten kurallarına uyalım. Biz kongrelerimizde bunlara mümkün oldukça uyduk ve bütün arkadaşlarımızı uyardık. Biz kimseye bulaştırmayalım, kimsede bize bulaştırmasın çağrısında bulunuyoruz. Lütfen kurallara uyalım. İl kongremizi de ay sonuna doğru yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı başlattık, o da vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0