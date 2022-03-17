MHP Diyarbakır İl Başkanlığı vatandaşlara kandil simidi dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve yönetimi, Diyarbakırlıların kandilini kutlayarak 10 bin adet simit dağıttı.

Berat Kandili sebebiyle Diyarbakır Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cihan Kayaalp, merkez ilçe ve il yönetim kurulu üyeleri ile beraber kentin birçok noktasında eş zamanlı 10 bin adet kandil simidi ve lokumdan oluşan paketi vatandaşlara dağıttı.