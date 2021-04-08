MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, sağlık sorunları olan vatandaşla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindekiler, doğuştan kalın bağırsağa bağlı kas erimesi ve fiziksel rahatsızlığı olan Şeyhmus Beytekin’i ziyaret etti.

Kayaalp ve beraberindekiler çeşitli sağlık sorunları bulunan Baytekin’i evinde ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kayaalp, Beytekin ile sohbet ederek, sağlık problemleri hakkında bilgi aldı. Yapılan görüşmenin ardından Başkan Kayaalp, Baytekin’e biriken kiralarını ödeyeceklerini sözünü vererek, daha sonra da gıda yardımında bulunulacağını söyledi. Kayaalp, "Bilindiği üzere bazı haber sitelerinde vatandaşımızın durumu haber yapılmıştı. Tabi biz haberde okuyup haberdar olduk. Konuyu öğrendikten sonra inşallah bundan sonra vatandaşımızla ile irtibat halinde olacağız. Elimizden geldiği kadarıyla da destek olmaya çalışacağız. Valimiz Münir Karaloğlu da konudan haberdar olduktan sonra yakından ilgilenmiş kendisine de teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi çok insanımız bulunmakta. Maddi durumları iyi olan vatandaşlarımıza, maddi durumu düşük vatandaşlara sahip çıkma çağrısında bulunuyorum" dedi.

Baytekin de MHP İl Başkanı Kayaalp ve beraberindekilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.